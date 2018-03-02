Türk Ordusu Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerin kökünü kazıyor. Hezimete uğradığı için telaşa düşen PKK/PYD'li teröristler de kendi aralarında çatışıyor. Teröristlerin bu telaşı, Kandil'de de panik yarattı. Suriye'deki teröristlerin korkaklıkla suçladığı PKK elebaşı Murat Karayılan, PKK'lı teröristlerin kendi aralarında Afrin'le ilgili konuşmalarını yasakladı

Suriye Afrin'de 2 bini aşkın teröristi etkisiz hale getiren ve operasyona kararlılıkla devam eden Türk ordusu, PKK/PYD'li teröristleri telaşlandırdı.



Amerika'nın desteğine rağmen bölgede hezimete uğrayan teröristler kendi arasında çatışmaya başladı. Teröristlerin bu çaresizliği PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ı çileden çıkardı.



Sabah'ın haberine göre terörist Karayılan, birbirlerini başarısızlıkla suçlayıp, çatışan PKK ve PYD/YPG'li teröristlerin kendi aralarında Afrin ile ilgili konuşmalarını yasakladı.



Türk İstihbarat birimlerinin çözümlediği telsiz konuşmalarında Cinderes'te Kandil'den gönderilen teröristler ile örgütün Suriye uzantısı PYD'lilerin yaşadıkları hezimetten birbirlerini suçladıkları ve kavgaya tutuştukları anlaşıldı.



Hatta, Kandil'den gelen grubun başındaki "Azad Dersim" kod adlı terörist ile PYD/YPG'li grubun başındaki "Cemal Rega" kod adlı terörist arasında silahlar çekildi. Bu durum üzerine terörist gruplar Kandil'deki ana telsize çağrı yaparak Murat Karayılan'ı "korkaklıkla" suçladı.



Yaşanan iç çatışmanın ardından teröristlere Karayılan adına bir açıklama yapıldı. Telsizden yapılan açıklamada, "Afrin'de PYD'lilerle ilgili hem kendi aranızda hem de Kandil'e çağrı yapılarak bir şey sorulması yasaklanmıştır. Konuşma yaparak moral bozacak davranış içinde olanlar cezalandırılacaktır" denildiği ortaya çıktı.



Kandil'le Suriye'deki teröristler arasındaki konuşmaların yapıldığı telsiz kanalı da devre dışı bırakıldı.



ulusal.com.tr