HGS uygulamasına ne oldu? PTT'den açıklama geldi

PTT Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) mobil uygulamasından kullanıcılara birçok bildirim gönderildiği ve bu durumun sosyal medyada büyük yankı uyandırdığı görüldü.

Mert Sagit Mert Sagit
HGS uygulamasına ne oldu? PTT'den açıklama geldi
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Kullanıcıların sosyal medyada paylaştıkları ekran görüntüleri, "HGS hacklendi mi?" sorularını gündeme getirirken, bildirilerde yer alan tehdit ve küfür içerikli mesajlar dikkat çekti.

Kullanıcıların bildirimlerde karşılaştığı mesajlar arasında "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" gibi tehdit içerikli mesajların yanı sıra küfürlü ifadeler de yer aldı.

PTT'den Açıklama

PTT, HGS mobil uygulamasına yapılan müdahale sırasında herhangi bir veri kaybı yaşanmadığını ve kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmediğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleştiği ve bu kapsamda şirketle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği ifade edildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

- İlgili durum tespit edilerek hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Kullanıcı bilgilerinin güvenliği korunmuş olup, alınan tedbirlerle olayın tekrar yaşanmasının önüne geçilmiştir. Kullanıcılarımızın bu tür mesajlara itibar etmemesi ve uygulama üzerinden alınan duyuruları dikkate alması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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