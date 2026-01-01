Bakan Yumaklı: Kırsal kalkınmada hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde hibe oranlarının yükseltildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yumaklı, Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.

Yumaklı açıklamasında, “Yeni düzenlemeyle, hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz. Kırsal kalkınma bütçemizin en az yüzde 20’sini kadın ve genç girişimcilerimize ayırıyoruz. Başvurularda kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütleri önceliklendiriyoruz. Dijital tarım, yapay zeka ve otomasyon uygulamalarını hibe kapsamına alarak kırsal dönüşüme hız kazandırıyoruz. Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

