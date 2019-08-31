Hicri takvime göre yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem Ayı, 1 Eylül'de başlayacak. Hicret ve Kerbela olaylarının yaşandığı Muharrem ayında, Hz. Muhammed'in torunu imam Hüseyin ile birlikte hayatını kaybedenler için yas tutulacak. İbadetler kapsamında 12 gün oruç tutulacak ve su içilmeyecek. Hicri Yılbaşı ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi! Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı orucu nasıl tutulur?

Hicri Yılbaşı ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi! Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı orucu nasıl tutulur?



Matem ayı Muharrem, 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece başlıyor.



Muharrem Ayı Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul ediliyor. Bu ay içinde Hicret ve Kerbala olayları yaşandı. Olaylar sırasında susuz bırakılan Hz. Muhammed'in torunu imam Hüseyin ve 72 akrabası katledildi.



Muharrem ayı kapsamında olaylarda hayatını kaybedenlerin yaşadığı acıların hissedilmesi için bazı ibadetler yapılıyor.



Bazıları ise 12 gün yerine 15 gün oruç tutuyor. Onlar içinse süreç 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece başlıyor.



Hüseyin Gazi Türbesi Dedesi Hüseyin Öz Matem ayı Muharrem'i Ulusal Kanal'a anlattı. Aşurenin bütün toplumun bir değeri olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr

