Hıfzı Topuz 100 Yaşında Aramızdan Ayrıldı! Asırlık Çınar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Basın dünyasının duayen ismi Hıfzı Topuz 100 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyet döneminin güçlü yazarı, basın camiasına örgütlenmeyi getiren ilk gazetecilerdendi. Atatürkçü, devrimci, aydın ve çalışkan kişiliğiyle anılan Usta Gazeteci, Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.Kıdemli Gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz 100 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Duayen gazeteci son yolculuğuna Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle uğurlandı.



1923 yılında İstanbul'da doğan Hıfzı Topuz, Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmişti.



Topuz, uzun yıllar gazetecilik mesleğine emek verdi. Akşam Gazetesi'nde çalıştı. RTÜK ve TRT'de yönetici görevlerde bulundu.



Usta gazetecinin Atatürk ile de bir çok anısı vardı.



Usta gazeteciyi son yolculuğunda sevenleri yakınları eşi yeğeni pek çok isim yalnız bırakmadı.



Törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Teşvikiye camine götürülen Duayen, Feriköy mezarlığında defnedildi.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'de Hıfzı Topuz anısına yayınladığı mesajında; "basın emekçilerinin örgütlenmesine büyük destek veren Hıfzı Topuz’u hiç unutmayacağız." ifadelerini kullandı.



