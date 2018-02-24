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Hıfzı Veldet Velidedeoğlu unutulmadı

Hukukçu-yazar Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ölümünün 26. yıldömünde unutulmadı. İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılan anma törenine Velideoğlu'nun sevenleri ve başkanlığını yaptığı Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri katıldı

Hukukçu-yazar Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ölümünün 26. yıldömünüde, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda anıldı.

24 Ağustos 1904'de İstanbul’da doğan Velideoğlu Ankara Üniversitesi'nde hukuk okudu.

31 Mayıs 1934 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde asistanlık ile görevlendirildi.1948’de de Ordinaryüs Profesör unvanını almaya hak kazandı.

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, ismi gibi uzun olan yaşamına birçok güzel anı ve büyük başarılar sığdırdı. Velidedeoğlu ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği’nin onursal başkanlıydı. 

Velidedeoğlu 24 Şubat 1992 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.Sevenleri onu yine yalnız bırakmadı.

Ordinaryüs Profesör Velidedeoğlu için Karacahmet Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

HABER-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
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