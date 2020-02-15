Hilmi Özkök'ten FETÖ açıklaması

FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik karşılıklı suçlamaların ardından tartışmalara dahil oldu. Hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

2002-2006 yılları arasında görev yapan Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök yıllar sonra sessizliğini bozdu. TSK'dan FETÖ'cüleri temizlemediği gerekçesiyle eleştirilen Özkök Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. O zaman adı 'cemaat' olan Fetullahçılığın suç olmadığını söyledi.

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, "Evet, bana diğer bir yanlış yüklenme de görevim sırasında Fetullahçıları ordudan atıp atmadığımdır. Aslında diğer bazı komutanlara da aynı konuda sorular yöneltiliyor. 2002-2006 yıllarında o zamanki adıyla ‘Cemaat' olan Fetullahçılık, kanunen bir suç değildi. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye ‘Ordudan atmak' gibi ağır bir ceza verilebilir mi?" dedi.

Bazı FETÖ'cü isimleri irticai örgüt bağlantılarından emir aldıkları gerekçesiyle ordudan ihraç ettiklerini iddia eti Özkök. "Ancak şerh koyuluyordu" dedi.

Özkök, "Anayasa gereği YAŞ kararları yargı denetimi dışında tutulduğundan, ihraç edilenler yargıya başvuramıyorlar düşüncesiyle o zaman YAŞ üyesi Başbakan ve Milli Savunma Bakanı kararlara şerh koyuyorlardı. Umarım şimdilerde ‘Fetullahçılar niye atılmıyordu' diyenler bu açıklamalarımı düşünürler." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile ilişkisinin olmadığını belirten Özkök, "kendilerini çok iyi saklayan bu kişilerin bu kadar çok olduklarını benim dönemimde değerlendirebildiğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Kumpas davalarına tanıklık yapmadığı eleştirilerine de yanıt veren Özkök, "Çağrı üzerine Ergenekon davası için soruşturma yapan savcılara İzmir Adliye Sarayı'nda tanık olarak yedi sayfa ifade verdim." diye konuştu.

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