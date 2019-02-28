Ulusal Kanal "Keşmir" geriliminin nabzını tuttu. Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan anlaşmazlık sürerken her iki ülkenin de Türkiye büyükelçileri ilk mesajlarını Ulusal Kanal ekranlarından verdi. Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sajjad Qazi çözüm yollarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Her iki büyükelçi de, barış ve istikrar vizyonunu açıkladı, bölgede huzurun sağlanması için atılması gereken adımları anlattı.

Hindistan-Pakistan geriliminin nedenleri anlatıldı. Diyalog ve barış mesajları verildi.



Keşmir Gerilimi tüm Dünyada tartışılırken Ulusal Kanal, her iki ülkenin büyükelçisiyle de sıcağı sıcağına röportaj yaptı.



Ulusal Kanal’ın diplomasi muhabiri Ali Yağız Baltacı Ankara’da Hindistan ve Pakistan büyükelçiliklerine konuk oldu. Her iki isme de son yaşanan gerginliği sordu.



Yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduklarını belirten Büyükelçiler, Keşmir Sorunu’nun arka planını, kendi ülkelerinin bakış açısıyla anlattı.



Büyükelçiler, savaşın değil barışın yanında olduklarını, sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.







HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: AYDIN GERGİN, HALİT YAĞCI

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