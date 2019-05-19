19 Mayıs kapsamında Başkanlar Kurulu'nu Samsun'da toplayan Türk-İş, İlkadım Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, törenden sonra Ulusal Kanal'a konuştu, "Birlik zamanı" dedi.

19 Mayıs İşçi ile işvereni birleştirdi. Türk İş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.



Türk-İş, 19 Mayıs'ın 100. yılında Başkanlar Kurulu'nu Samsun'da bir araya getirdi. Sendika başkanları, İlk Adım Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklama yaptı.



Hükümet kıdem tazminatının fona devredilmesi için çalışmalarına başlamıştı. İşçiler bu duruma tepkili. Atalay, Samsun'da toplanan Başkanlar Kurulu toplantısında kıdem konusunun ana gündem maddesi olduğunu söyledi.



İlk Adım Anıtına çelenk bırakan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Ulusal Kanal'a konuştu. Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs'ın anlam ve önemine vurgu yaptı.



Memurların 19 Mayıs'taki adresi de Samsun oldu. Birleşik Kamu-İş üyeleri anıta çelenk bıraktı.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: SABRİ KARA

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