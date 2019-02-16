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Hisarlar Grup Eski CEO'su Zafer Türker intihar etti

Litvanya'nın Eskişehir'deki fahri konsolosluğunu yürüten eski Hisarlar Grup Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Türker intihar etti

Hisarlar Grup Eski CEO'su Zafer Türker intihar etti

Alınan bilgiye göre, Çukurhisar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hisarlar Grup'a ait tarım makineleri fabrikasına gelen 45 yaşındaki Türker, iş yeri girişindeki güvenlik görevlisinin tabancasıyla başına ateş etti.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil servis ekipleri, Zafer Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Türker'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin, Zafer Türker'in yaşamına son verdiği tabancanın zimmetli olduğu güvenlik görevlisinin ifadesine başvuracağı öğrenildi.

Bu arada, Hisarlar Grup hisselerinin büyük bir kısmı yaklaşık 2 yıl önce Hindistan'dan bir şirkete devredilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #zafer türker #hisarlar #ceo #litvanya
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