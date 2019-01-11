Türkiye ile Çin’in gelişen ilişkilerini bozmaya yönelik kampanya devam ediyor. Yargıtay’ın “Terör Örgütüdür” dediği, Hizb-ut Tahrir, Hükümet’i ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef aldı.

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı ve örgütün yayın organı Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, sosyal medyada yayınladığı videoda, şunları kaydetti: “Medya ve bazı çevreler söz birliği yapmışçasına Çin zulmünü yok görmeye ve hatta daha da ileri giderek, Müslümanların Uygur halkına yardım çağrılarını CIA operasyonu olarak göstermeye çalışıyorlar.”



MANGALDA KÜL BIRAKMAYAN...



Kar, İyi Parti’nin TBMM’ye Doğu Türkistan’daki iddiaların araştırılması yönünde verdiği önergeye MHP’nin çekimser oy kullanmasını şöyle değerlendirdi: “Türk Milliyetçiliğini istismar edip üzerinden siyaset yapan MHP yöneticileri, Doğu Türkistan meselesinin Meclis gündeminde konuşulmasına dahi tahammül edemedi, hayır oyu kullandılar.” Kar, Bahçeli için, “Konuşurken mangalda kül bırakmayan MHP lideri, Doğu Türkistan’daki zulüm için Çin’e okkalı iki söz bile söyleyemedi” ifadelerini kullandı.



YENİ YIL MESAJINA KIZDI



Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanına yeni yıl mesajı göndermesini de eleştiren Kar, şöyle devam etti: “Müslümanların hamisi ve ümmetin koruyucusu olduğunu söyleyen, birlik olmaktan dem vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Türkistan’daki Çin zulmü konusunda hala sessizliğini koruyor. Dahası Çin Devlet Başkanına gönderdiği yeni yıl kutlamasında o eli kanlı katile, İslam ve Müslüman düşmanı kafire ‘Değerli dostum’ diye hitap ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çin ile yapılan ortak mutabakat ve işbirliği toplantılarında ‘Çin’in güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz. Türkiye’de Çin aleyhine yapılan hiçbir faaliyete izin vermiyoruz’ diyor. Allah bu sesizliğin hesabını da elbet soracaktır.”



Ercan Küçük / Aydınlık