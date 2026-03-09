Hizbullah, İran'ın yeni liderini tebrik etti: ‘Düşmana yıldırım gibi bir mesaj’

Lübnan Hizbullahı, Ayetullah Seyid Mücteba Hamaney’in İslam Devrimi’nin üçüncü lideri olarak seçilmesi nedeniyle yayımladığı mesajda İran halkını ve liderliğini tebrik etti. Açıklamada, seçimin İran’ın düşmanlarına güçlü bir mesaj verdiği vurgulandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hizbullah, İran'ın yeni liderini tebrik etti: ‘Düşmana yıldırım gibi bir mesaj’
Yayınlanma:

Lübnan Hizbullahı, Ayetullah Seyid Mücteba Hamaney’in İslam Devrimi’nin üçüncü lideri olarak seçilmesini tebrik etti.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İran İslam Cumhuriyeti Uzmanlar Meclisi'nin, mevcut zor koşullar ve Amerika ile Siyonist rejimin canice saldırısına rağmen, devrimin yeni liderini ve ümmetin velisini seçme konusundaki tarihi ve dini sorumluluğunu yerine getirme çabalarını takdir ediyoruz.”

Lübnan Hizbullahı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“İran İslam Cumhuriyeti Uzmanlar Meclisi'nin, mevcut zor koşullar ve Amerika ile Siyonist rejimin canice saldırısına rağmen, devrimin yeni liderini ve ümmetin velisini seçme konusundaki tarihi ve dini sorumluluğunu yerine getirme çabalarını takdir ediyoruz.

Onun hızlı ve hikmetli seçimi, İran İslam Cumhuriyeti ve ümmetin düşmanlarına, İran milleti ve liderliğinin saldırganların terör eylemlerinden yıldırılmayacağı yönünde yıldırım gibi bir mesaj iletmektedir.

Düşmanların İslam Devrimi'ne darbe vurma çabaları, mücahitlerin fedakarlığı, şehitlerin kanı ve devrim liderliğinin direnişiyle boşa çıkarılacaktır.”

İslam Memiş’ten yatırımcıya sert uyarı: Herkes hazır olsunİslam Memiş’ten yatırımcıya sert uyarı: Herkes hazır olsunEkonomi
hizbullah Lübnan Hizbullahı hamaney iran
Günün Manşetleri
“İmamoğlu suç örgütü” davasında ilk celse tamamlandı
Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Sinpaş Reserve Marmaris
Yapay Zekâ Eylem Planı için vatandaşlardan görüş alınacak
Türkiye’de doğal gaz şebekesi 255 bin kilometreye ulaştı
Ağrı merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu
Van ve Hakkari’de dev uyuşturucu operasyonu
Yurt dışı vaadiyle göçmen kaçakçılığı yapmışlar!
KKTC'ye 6 adet f-16 konuşlandırıldı
Çok Okunanlar
1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Liverpool’da sakatlık kabusu: Galatasaray maçı öncesi Alisson dahil 6 yıldız yok Liverpool’da sakatlık kabusu: Galatasaray maçı öncesi Alisson dahil 6 yıldız yok
IBAN üzerinden para gönderenler dikkat! IBAN üzerinden para gönderenler dikkat!
Orta Doğu'da savaş gerilimi petrolü vurdu Orta Doğu'da savaş gerilimi petrolü vurdu