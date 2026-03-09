Hizbullah, İran'ın yeni liderini tebrik etti: ‘Düşmana yıldırım gibi bir mesaj’

Lübnan Hizbullahı, Ayetullah Seyid Mücteba Hamaney’in İslam Devrimi’nin üçüncü lideri olarak seçilmesini tebrik etti.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran İslam Cumhuriyeti Uzmanlar Meclisi'nin, mevcut zor koşullar ve Amerika ile Siyonist rejimin canice saldırısına rağmen, devrimin yeni liderini ve ümmetin velisini seçme konusundaki tarihi ve dini sorumluluğunu yerine getirme çabalarını takdir ediyoruz.”

Lübnan Hizbullahı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“İran İslam Cumhuriyeti Uzmanlar Meclisi'nin, mevcut zor koşullar ve Amerika ile Siyonist rejimin canice saldırısına rağmen, devrimin yeni liderini ve ümmetin velisini seçme konusundaki tarihi ve dini sorumluluğunu yerine getirme çabalarını takdir ediyoruz.

Onun hızlı ve hikmetli seçimi, İran İslam Cumhuriyeti ve ümmetin düşmanlarına, İran milleti ve liderliğinin saldırganların terör eylemlerinden yıldırılmayacağı yönünde yıldırım gibi bir mesaj iletmektedir.

Düşmanların İslam Devrimi'ne darbe vurma çabaları, mücahitlerin fedakarlığı, şehitlerin kanı ve devrim liderliğinin direnişiyle boşa çıkarılacaktır.”