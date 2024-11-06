Hizbullah İsrail’e roket attı: Ben Gurion Havaalanı’na isabet etti

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah en az 10 roketi İsrail'in orta ve kuzey bölgelerine fırlatırken, Ben Gurion Havaalanı bölgesine isabet eden roket ciddi bir hasara yol açmadı.

İsrail Havaalanları İdaresi, olayın ardından yaptığı açıklamada, havaalanının normal bir şekilde faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti. Bazı uçuşlarda kısa süreli aksaklıklar yaşandığına dair haberler gelse de, havaalanı geliş ve gidişlerin devam ettiğini duyurdu.

Ayrıca, önlenen bir roketin enkazı, Ra'anana bölgesinde park halindeki boş bir araca isabet etti. Olayda herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.