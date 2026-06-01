Hizbullah İsrail'in en elit birliğini vurdu!

Karşılıklı ihlal iddialarının havada uçuştuğu bölgede Hizbullah, İsrail ordusunun en elit birliklerinden biri olan Golani Tugayı'nı bomba yüklü kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA) ile vurdu. İsrail askeri makamları, saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığını resmen doğruladı.

İşte Lübnan sınırındaki kanlı saldırının detayları ve kritik diplomatik süreçteki son durum:

Gece Yarısı Baskını: Golani Tugayı Hedef Alındı

İsrail ordusundan yapılan resmi askeri açıklamaya göre; Hizbullah'a ait bomba yüklü bir İHA, yerel saatle gece 01.00 sularında Lübnan'ın güneyindeki Yahmur bölgesinde konuşlu bulunan İsrail Golani Tugayı askeri birliğini hedef aldı.

Kayıplar: Kamikaze İHA'nın infilak etmesi sonucu Adam Tzarfati isimli bir İsrail askeri olay yerinde öldü.

Yaralılar: Saldırıda biri ağır, ikisi hafif olmak üzere yaralanan 3 asker, askeri helikopterlerle acil olarak hastaneye sevk edildi.

Kronoloji Ve Diplomasi: Ateşkes Kağıt Üzerinde Kaldı

Bölgede haziran ayı başında yapılması planlanan 4. tur müzakerelerin arifesinde, ateşkes sürecinin nasıl çıkmaza girdiğinin kronolojik özeti:

2 Mart 2026: İsrail ordusu Lübnan'a yönelik çok yoğun bir hava saldırısı başlattı ve güneydeki pek çok beldeyi fiilen işgal etti. Lübnan hükümeti, bu süreçte yerinden edilen sivillerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.

17 Nisan 2026: ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük geçici bir ateşkes yürürlüğe girdi.

24 Nisan 2026: ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı resmi açıklamayla bu geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını ilan etti.

14-15 Mayıs 2026: Gerçekleştirilen 3. tur görüşmeleri sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılmasına ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılmasına karar verildi.

25 Mayıs 2026: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes sürecine rağmen orduya, Lübnan'a yönelik saldırıların ve tahkimatların artırılması talimatını verdiğini söyledi.

Acı Bilanço: 3 Bin 412 Can Kaybı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan en son resmi açıklamada; İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan topraklarına düzenlediği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 412'ye yükseldiği bildirildi.

Sahadaki askeri analistler; İsrail ordusunun güney Lübnan'daki saldırılarını, nokta operasyonlarını ve sivil ev yıkımlarını kesintisiz sürdürdüğünü, Hizbullah'ın ise bu adımları "ateşkes ihlali" sayarak İsrail birliklerine yönelik kamikaze İHA ve roket saldırılarını artırdığını belirtiyor. Masada barış aranırken, sahada tam bir can pazarı yaşanmaya devam ediyor.