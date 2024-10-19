Hizbullah, Netanyahu'nun evini hedef aldı!

İsrail hükümeti, olayla ilgili haberlere yayın yasağı getirirken, Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail hava sahasına üç İHA'nın girdiğini tespit ettiklerini, bunlardan ikisinin imha edildiğini, bir İHA'nın ise Kayserya’da bir yapıya isabet ettiğini ve herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.

Saldırı sırasında, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya'da yer alan Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi"nin bulunduğu Glilot Üssü'nde de alarmlar çaldı. İsrail ordusu, başka bir İHA'nın sızma ihtimalinin kalmadığını açıkladı.

İsrail polis sözcüsü, Kayserya'da İHA'nın isabet ettiği bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve herhangi bir patlayıcı kalıntısına karşı arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.