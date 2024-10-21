Hizbullah ve Kassam'dan İsrail'e peş peşe saldırılar: Askeri kayıplar büyüyor!

Direniş güçleri karşısında İsrail ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Hizbullah Lübnan’da, Kassam Tugayları Gazze’de İsrail birimlerini art arda hedef aldı. Direniş güçlerinin saldırılarında çok sayıda İsrail askeri öldü ve yaralandı. Ayrıca Hizbullah bir İsrail silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

İsrail Ordusu, 24 saat içinde 23 askerinin yaralandığını açıkladı. Direniş güçleri ise İsrail’in kayıplarını gizlediğini ifade ediyor.

Hizbullah son olarak İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracını düşürdü. Hizbullah’ın düşürdüğü Elbit Hermes 900 tipi SİHA’nın fiyatının 5 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca Hizbullah Hayfa kenti ile İsrail’in kuzeydeki yerleşimlerini füze ve topçu atışlarıyla vurdu.

Hizbullah tarafından atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde büyük yangınlar çıktı. Kassam Tugayları ise Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldı.

Cibaliya Mülteci Kampı 2. Blok'ta 2 İsrail askeri, keskin nişancılar tarafından vuruldu.

Kassam Tugayları, bir İsrail tankı ile iki İsrail zırhlısını Yasin 105 füzeleriyle hedef aldı. Araçlardaki İsrail askerleri öldü ve yaralandı.