Hizbullah vurdu: Bir İsrail askeri öldü

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamaya göre, Hizbullah tarafından İsrail-Lübnan sınırı yakınlarında düzenlenen İHA saldırısında ulaştırma taburunda görev yapan bir asker hedef alındı.

47 yaşındaki Yedek Başçavuş Alexander Glovanyov. Glovanyov'un ulaştırma taburunda sürücü olarak görev yaptığı bildirildi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarını genişlettiği 2 Mart’tan bu yana bölgede hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı, bu son saldırıyla birlikte 18’e yükselmiş oldu.