Hizbullah'tan İsrail'e 3 operasyon!

Hizbullah, sabah saatlerinde Lübnan'a sızmaya çalışan İsrail ordusuna yönelik üç operasyon gerçekleştirdi. İlk iki operasyonda, beşer dakikalık aralıklarla İsrail askerleri roket saldırılarıyla hedef alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hizbullah'tan İsrail'e 3 operasyon!
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Lübnan'da Hizbullah, İsrail ordusuna karşı etkili direnişini sürdürüyor. Dün gece İsrail'de 194 ayrı yerde sirenler çalarken, sabah saatlerinde İslami Direniş tarafından beş dakika arayla iki operasyon düzenlendi. Üçüncü operasyonda ise Hizbullah, üç İsrail tankını güdümlü füzelerle vurduğunu ve tanklardaki askerlerin öldüğünü duyurdu.

İSLAMİ DİRENİŞ'TEN EŞ ZAMANLI OPERASYONU

Al Mayadeen'in haberine göre, Hizbullah Lübnan'da aynı anda iki operasyon düzenlendi. İsrail'in bir piyade gücü, Lübnan'ın mevcutki Rab Thalathin kasabasının doğu yönüne sızmaya başlarken, sabah 6:20'de İslami Direniş savaşçıları tarafından makineli tüfek ve roket silahlarıyla hedef alındı. Beş dakika sonra, saat 6:25'te, Hizbullah'ın El Merc bölgelerine İsrail askerlerinin roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

ÜÇ İSRAİL TANKI FÜZELERLE VURULDU

Hizbullah, Lübnan'ın saldırısına karşı üç İsrail tankını güdümlü füzelerle vurduğunu ve tankların askerlerinin saldırılarını duyurdu. Yazılı olarak, Aytaş-Şaab kasabasında "Merkava" modelinde üç tankın vurulduğu, tankların alev aldığı ve içlerindeki askerlerin öldüğü veya yaralandığı belirtildi, ancak net bir sayı verilmedi.

Ayrıca Hizbullah'ın işgal altında Şeba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruvaysat el-Alem'deki İsrail askerlerinin füze saldırıları düzenlediği, Nebatiye ili Merkaba kasabası, sınırdaki Hillet Verde ve El-Manara yerleşimlerinde İsrail askerlerinin topçu atışlarıyla hedef alındığı bildirildi.

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