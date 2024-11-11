Hizbullah’tan İsrail’in Hayfa kentine 90 roketli saldırı

Saldırıda 7 kişi yaralanırken, çok sayıda ev ve araçta hasar oluştu. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah karşılık vermeye devam ediyor. Hizbullah, İsrail’in Hayfa kentine yaklaşık 90 roketle saldırdı. Bu saldırıda 7 kişi yaralanırken, roketlerin isabet ettiği bölgelerde çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi. Ayrıca, bazı araçlarda yangın çıktı.

İsrail ordusu, roketlerin büyük bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.