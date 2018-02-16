“Kolsuz Agop''a veda
“Kolsuz Agop''a veda
Salih Müslim ve Mihraç Ural 'Kırmızı' listede
Salih Müslim ve Mihraç Ural 'Kırmızı' listede
Dev e-ticaret sitesine büyük ceza
Dev e-ticaret sitesine büyük ceza
Hastanede 'duş' skandalında yeni gelişme
Hastanede 'duş' skandalında yeni gelişme

‪Hâkimler ve Savcılar Kurulu‬ (HSK) ‪FETÖ-PDY‬‬ kararını verdi: 17 hakim ve savcı açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ gerekçesiyle açığa aldı. HSK Başkanvekili Yılmaz, "HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla HSK yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." dedi

‪Hâkimler ve Savcılar Kurulu‬ (HSK) ‪FETÖ-PDY‬‬ kararını verdi: 17 hakim ve savcı açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ gerekçesiyle açığa aldı. 

Açığa almalarla ilgili olarak HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan açıklama geldi.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, HSK Başkanvekili Yılmaz, "HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla hsk yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #HSK #hakim #savcı #fetö #pdy
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.