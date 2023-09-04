HKP Genel Başkanı bıçaklı kavgaya karıştı! Nurullah Ankut adliyeye sevk edildi

Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, komşusuyla kavga etti. Bıçakların ve sopaların konuştuğu kavgada Nurullah Efe, oğlu ile birlikte gözaltına alındı. Nurullah Efe, adliyeye sevk edildi.

HKP Genel Başkanı bıçaklı kavgaya karıştı! Nurullah Ankut adliyeye sevk edildi
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Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, bıçaklı kavgadan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Nurullah Efe Ankut'un elinde bıçakla dışarı çıktığı görüldü. Nurullah Ankut ve kavga ettiği komşusu birbirlerinden şikayetçi oldu.

NURULLAH ANKUT VE KOMŞUSU KAVGA ETTİ

İddiaya göre, Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Ganimet Sokak'taki metruk bir binanın bahçesindeki budanmış ağaçların dallarını ikamet sahibinden izin alarak toplamaya giden Recep Aytekin, eşi Hasibe Aytekin ve Hatice Arıcıoğlu, yaş ağaçların kesildiğini öne süren aynı sokakta oturan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut ve oğlu Hikmet Ankut arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı sopalı kavgada Nurullah Ankut, oğlu Hikmet Ankut ile Recep Aytekin yaralandı.

NURULLAH ANKUT'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Nurullah Ankut ile oğlu Hikmet Ankut, tedavilerinin ardından karakola götürülürken, yaralanan Recep Aytekin'in tedavisinin devam etmesi nedeniyle ifadesine henüz başvurulamadı.

HKP Genel Başkanı bıçaklı kavgaya karıştı! Nurullah Ankut adliyeye sevk edildi - Resim : 1

Müşteki şüpheli Nurullah Ankut'nin polis merkezinde, Recep Aytekin ile aralarında önceye dayalı husumetleri olduğunu öne sürerek şu ifadeyi verdi:

- Recep Aytekin ile eşi sokağımızda bulunan metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye başladı. Yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. 'Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?' dedim. Şahıslar da bana sahibinden izin aldıklarını söylediler. Ben de şahıslara 'Yalan söylüyorsunuz, hayvana düşmansınız, yeşile düşmansınız, uçan kuşa düşmanız' dedim.

Bunun üzerine karşı tarafın küfür ettiğini, ellerinde kasap bıçağı ve sopalar olduğunu savunan Ankut, "Recep, binanın girişi yolun üst kısmına yanıma gelerek bana bıçağı salladı, ben de elimle karşılık verdim. Sol işaret parmağım burada yaralandı. O sırada başıma bir sopa darbesi aldım ancak kimin vurduğunu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

NURULLAH ANKUT KİMSEYE BIÇAKLA SALDIRMADIĞINI İDDİA ETTİ

Nurullah Ankut, oğlunun da kendisinin de kimseye bıçakla saldırmadığını savunarak, tartıştığı kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

HKP Genel Başkanı bıçaklı kavgaya karıştı! Nurullah Ankut adliyeye sevk edildi - Resim : 2

Müşteki şüpheli Hikmet Ankut'un yanı sıra diğer müşteki şüpheliler ile tanıkların da ifadesine başvurulurken, Nurullah Ankut'un "mala zarar verme", Hikmet Ankut'nin ise "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "konut dokunulmazlığını ihlal"den suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan baba oğul ifadelerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİNDE NURULLAH ANKUT'UN BIÇAKLA DIŞARI ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ

Bu arada olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Nurullah Ankut'un elinde bıçakla aşağıya indiği, komşularının elinde uzun sopalar bulunduğu taraflar arasında boğuşma yaşandığı görülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Nurullah Ankut # Halkın Kurtuluşu Partisi # hkp
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