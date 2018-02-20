Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Azerbaycan Başkonsolosluğu tarafından "Hocalı'ya Adalet" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Başkonsolos Mesim Heciyev "Bu sergi gösteriyor ki Türkiye devamlı Azerbaycan'ın yanındadır." dedi.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız kampüsünde "Hocalı'ya Adalet" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.



Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Heciyev, serginin açılışında konuştu.



Heciyev, Hocalı'da 26 yıl önce masum insanların Ermeniler tarafından soykırıma uğradığını söyledi.



Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Heciyev "Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Hocalı Anıtları var. Bu bize gösteriyor ki biz beraberiz. Bu sergi de gösteriyor ki sadece bu konuda değil Türkiye devamlı Azerbaycan'ın yanındadır." diye konuştu.



Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ise "Hocalı Katliamı, bizim yüreğimizde ayrı bir acısı var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin her birisine yapılan zulmü bize yapılmış gibi addediyoruz" dedi.



Rektör Şahin "Afrin operasyonunda da Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizim milletimizin, ordumuzun arkasında durdular" diye konuştu.



1992 yılının 26 Şubat'ında Ermeniler tarafından Hocalı kasabasında gerçekleştirilen katliamda 613 masum akla hayale gelmeyecek işkencelerle katledildi, bin 275 kişi de Ermeni güçleri tarafından esir alındı. Esirlerden 150'sinden ise bir daha haber alınamadı.







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