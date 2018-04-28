Askeri liseler için verilen nöbet mücadelesinde 83 hafta geride kaldı.
Nöbetin bu haftaki gündeminde erken seçim vardı.
İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbette konuşan Hıdır Hokka, Türk Milletinin tek seçeneğinin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olduğunu söyledi
Vatan Partisi liderinin başarılarına dikkat çeken Hokka, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için 100 bin imzayı toplayacaklarını vurguladı.
4-9 Mayıs tarihleri arasındaki imza sürecini de Hokka, herkesi Perinçek için imza vermeye çağırdı.
ulusal.com.tr
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