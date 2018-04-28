Hokka: herkes Perinçek için imza vermeli
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Hokka: herkes Perinçek için imza vermeli

Kapatılan askeri liselerin yeniden açılması için tutulan nöbetin gündemi de 24 Haziran seçimleriydi. Nöbetin öncülerinden Hıdır Hokka, Türk Milletinin Cumhrubaşkanı adayının Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek olduğunu vurguladı. Vatandaşlara seslenen Hokka, herkesi 4-9 Mayıs tarihlerinde Perinçek'in adaylığı için imza vermeye çağırdı.

Hokka: herkes Perinçek için imza vermeli
Askeri liseler için verilen nöbet mücadelesinde 83 hafta geride kaldı.

Nöbetin bu haftaki gündeminde erken seçim vardı.

İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbette konuşan Hıdır Hokka, Türk Milletinin tek seçeneğinin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olduğunu söyledi 

Vatan Partisi liderinin başarılarına dikkat çeken Hokka, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için 100 bin imzayı toplayacaklarını vurguladı.

4-9 Mayıs tarihleri arasındaki imza sürecini de Hokka, herkesi Perinçek için imza vermeye çağırdı.

ulusal.com.tr
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