İstanbul Üsküdar'da bir holdingin bahçesinin duvarındaki demir korkuluklar üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

Üsküdar'da bir holdingin bahçesinin duvarındaki demir korkuluklar üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.



Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi İnci Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan holdingin bahçe duvarında şüpheli paket görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Bomba imha uzmanı ekiplerin yaptığı incelemede, şüpheli paketin EYP olduğu belirlendi.



Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, incelemelerini sürdürüyor.



Fitil ateşlemeli parça tesirli el yapımı patlayıcının düşük etkili olduğu belirtildi. EYP üzerinde herhangi bir not veya örgütsel flama bulunmadığı, şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği bildirildi.

