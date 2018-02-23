Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgilli Ermeni iddialarını "Sözde soykırım" olarak tanıdı. Hükümet ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuyla aldığı nihai kararı hatırlattı. AB Bakanı Ömer Çelik "Hollanda Parlamento'sunun kararı bizim için yok hükmündedir" diyerek karara tepki gösterdi.

Hollanda Parlamentosu, sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı nihai kararı tanımadı, 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etti.



Hristiyan Birlik Partisi Milletvekili Joel Voordewind'in, iddiaların "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için sunduğu önerge 3'e karşı 142 oyla kabul edildi.



Hollanda hükümeti ise parlamentonun aldığı karara karşı. Hükümet Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ettiği için, alınan kararın hükümet açısından bir bağlayıcılığı bulunmuyor.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Hollanda Parlamentosu'nun kararını şiddetle kınarken AB Bakanı Ömer Çelik, "karar bizim için yok hükmündedir" dedi.



Ve, 15 Ekim 2015'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde İsviçre'yi dize getiren Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten Hollanda'ya sert tepki geldi.







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