Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenilen terör koridoruna karşı verdiği mücadele batı dünyasında rahatsızlık uyandırmaya devam ediyor. Hollanda'da koalisyon ortaklarından Hristiyan Birliği'nin lideri Segers olası bir saldırı durumunda, Türkiye'ye destek verilmemesini istedi.

Emperyalist güçler, terör örgütleri vasıtasıyla parçalamak istedikleri Suriye'nin Türkiye sınırında bir terör koridoru kurmayı planlıyor.Büyük Ortadoğu Porejesi olarak da bilinen Büyük İsrail Devletini hayata geçirmek için sözde kürdistan adı altında bölge ülkelerini parçalamayı hedefleyen planın önündeki en büyük engel Türkiye.Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridoruna peş peşe ağır darbeler indiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin harekâtı, Hollanda'da ciddi rahatsızlığa neden oldu. Konuyla ilgili son açıklama Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hristiyan Birliği'nin lideri Segers'den geldi.Ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf'a demeç veren Hristiyan Birliği lideri, Suriye'de çatışmaların başladığı dönemde, NATO müttefiki Türkiye'yi desteklemek için Patriot füzeleri gönderildiğini hatırlattı."Bölgede durum artık değişti" diyen Segers "Türkiye'nin saldırgan taraf haline geldiğini, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Afrin harekâtı ile sınırın aşıldığını" savundu.Türkiye'ye daha sert tepki verilmeli diyen Segers, NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik olası bir saldırıda, Hollanda'nın Ankara'ya destek vermemesini istedi.Hollandalı lider, Avrupa Birliğinden Türkiye'nin ile yürütülen tam üyelik müzakerelerini durdurmasını da istedi.