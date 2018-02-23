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Hollanda'nın skandal 1915 kararına Dışişleri'nden şiddetli kınama - Son dakika haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da alınan skandal 1915 kararıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kararın şiddetle kınandığı belirtilirken, "Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır" ifadelerin kullanıldı

Hollanda'nın skandal 1915 kararına Dışişleri'nden şiddetli kınama - Son dakika haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 olayları hakkında aldığı skandal kararla ilgili açıklama yaptı.

Alınan kararların şiddetle kınandığının belirtildiği açıklama şu şekilde:

"Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz.

Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma gözyuman bir ülkenin meclisinin aldığı sözkonusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiç bir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur.

Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır.

Diğer yandan, Hollanda Hükümeti’nin, Temsilciler Meclisi’nin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hollanda #dışişleri bakanlığı
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