Hollanda'nın soykırım yalanına Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek sert tepki gösterdi. Perinçek, "Meclislerin mahkeme yetkilerini gasp etme hakkı yok. Hollanda hükümetini ikna ettik ancak meclis böyle bir karar aldı. AİHM kararını Hollanda hükümeti anladı, bizim hükümet anlamadı. Meclislerin soykırım kararı verme yetkisi yok" diye konuştu

Hollanda Parlamentosu'nda 1915 olaylarının sözde soykırım olarak tanınması tasarısı yapılan oylamada kabul edildi.



Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, dün alınan bu karara sert tepki gösterdi.



Ulusal Kanal'da yayınlanan Haber Merkezi programına bağlanan Doğu Perinçek, meclislerin mahkeme yetkilerini gasp etme hakkının olmadığını söyledi.



Doğu Perinçek, "Hollanda hükümetini ikna ettik ancak meclis böyle bir karar aldı" dedi.



"HOLLANDA HÜKÜMETİ ANLADI BİZİM HÜKÜMET ANLAMADI"



Perinçek, "AİHM kararını Hollanda hükümeti anladı, bizim hükümet anlamadı" ifadelerini kullandı.



Doğu Perinçek'in açıklamaları şu şekilde:



"Bu soykırım kararı, hukuk dışı. Ama Hollanda hükümeti de bizim tarafımızdan ikna edilmiş gözüküyor. Uluslararası ceza Mahkemesi kararıyla soykırım kabul edileceğini, Hollanda hükümeti adına Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Bu başarı tarafını da görmemiz lazım. Çünkü bizim tezlerimiz, doğrudan doğruya hukuka dayanıyor ve uluslararası bir ceza mahkemesi kararı olmadan ve yerel mahkemeye veya yerel mahkeme kararı olmadan soykırım hükmünü parlamentolar, hükümetler veremez. Bu tezimizi en azından Alman hükümetine kabul ettirdik. Danimarka Meclisi'ne kabul ettirdik. Şimdi de Hollanda hükümeti kabul etmiş durumda. Hollanda hükümeti, Meclis iki ayrı tavır içerisinde. Hükümet Ermeni soykırımı hakkında bir mahkeme hükmü bulunmadığını bu nedenle bundan soykırım diye bahsedilemeyeceğini bizzat sözcüsü, ardından dışişleri bakanlığı açıkladı. Ama Meclis buna rağmen tamamen hukuk dışı bir siyasi tavır alarak ABD'nin bugün Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD'yi desteklemesine bağlantılı olarak bu şekild bir Ermeni soykırım kararı aldı. Ama buradan bizim Dışişleri Bakanlığı'mızı uyarmak istiyorum. Hala olayı anlamış değil, doğru tezi uluslararası planda ortaya koyamıyor."



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