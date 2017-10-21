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Hollywood yıldızlarının vizesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu devreye girdi

54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılacak Amerikalı sanatçıların vize sorununun çözümü için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun devreye girdiği, sanatçıların sorun yaşamaması için önlem alındığı ve kendilerine yardımcı olunacağı bildirildi

Hollywood yıldızlarının vizesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu devreye girdi

Antalya'da bu yıl 54'üncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası Antalya Film Festivali"ne katılacak Amerikalı yıldızların, iki ülke arasındaki vize sorunundan etkilenmemesi amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış törenine katılacak Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, aktris Juliette Lewis ile kapanış galasında yer alacak oyuncu Matt Dillon ve Lindsay Lohan'ın vize sorunu yaşamaması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerle görüştü.

Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından sanatçıların Türkiye'ye girişi konusunda kendilerine yardımcı olunacağı, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için önlem alındığı bildirildi.

Festivalin açılış törenine Amerikalı ünlü oyuncu, Akademi Ödülü, SAG ve BAFTA ödülü sahibi, "Altın Küre", "Tony" ve "Emmy" ödülleri adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, Amerikalı aktris Juliette Lewis'in, kapanış galasına katılmak üzere ise Amerikalı oyuncu Matt Dillon, Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan'ın Antalya'ya geleceği açıklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hollywood #Mevlüt Çavuşoğlu
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