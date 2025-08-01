Honda Türkiye, İzmir'de motosiklet fabrikası kuruyor: 760 milyon TL’lik yatırım

Honda Türkiye, artan talep ve pazar büyümesini desteklemek amacıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde motosiklet üretim fabrikası kurma kararı aldı. 100 bin metrekarelik alanda kurulacak olan tesis, yılda 100 bin motosiklet üretim kapasitesine sahip olacak. Fabrikanın 2026 yılının ortalarında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

760 MİLYON TL YATIRIM, 300 KİŞİLİK İSTİHDAM

Honda Motor tarafından yapılacak yatırımın toplam büyüklüğü 760 milyon TL (yaklaşık 2,94 milyar yen) olarak belirlendi. Tesis faaliyete geçtiğinde yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak. Uzun vadede üretim kapasitesinin 200 bin adede çıkarılması hedefleniyor.

2024’TE REKOR SATIŞ: 162 BİN ADET

COVID-19 sonrası bireysel ulaşım ihtiyacının artmasıyla Türkiye motosiklet pazarında yaşanan büyüme, Honda Türkiye’nin 2024 yılında 162 bin adetlik rekor satışla sektördeki liderliğini pekiştirmesine yol açtı.

HEDEF: YERLİ ÜRETİMLE ULAŞILABİLİR MOTOSİKLET

Yeni tesisle birlikte Honda Türkiye, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi, yerli üretimle maliyetleri düşürmeyi ve tüketicilere kaliteli, ulaşılabilir ürünler sunmayı amaçlıyor