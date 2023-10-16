Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'ndan Açıklama: Filistin Halkına Yapılan Soykırımı Lanetliyoruz

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (HERFED), Genel Başkan Mehmet Şahin imzalı bir açıklama yayımladı.

Filistin halkına destek açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi:

"75 yıldır işgal altında ve yüzbinlerce evladını özgürlük ve bağımsızlık için şehit veren Filistin devletinin bir parçası olan Gazze’de tüm dünyanın tanıklığında bir soykırım yaşanıyor.

İsrail yetkilileri her türlü insan hakları sözleşmelerini, hatta savaş kurallarını dahi dikkate almayacaklarını açıkça ilan ettikleri halde, Batılı emperyalist ülkelerden açık destek görmekte, buna karşılık Filistin halkının uğradığı şiddeti haber yapmak, yaşanan saldırılara dikkati çekmek amacıyla yapılacak göster düzenlemek isteyenler soruşturmaya uğruyor ve yasaklanıyor!

Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, yani topyekun Filistin halkına kullanılması uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış bombalarla soykırım uygulanmaktadır. İsrail’in güvenlik yetkilileri ve hükumet üyeleri yaptıklarını saklamadan, kamuoyu önünde ayrıca itiraf etmektedirler.

Tüm dünyanın gözü önünde Filistin devletinin bir parçası olan Gazze’de benzeri ancak Nazilerin diğer Alman olmayan halklara uyguladıkları katliamlarla karşılaştırılabilecek türden tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır.

Gazze’de sadece son 6 günde 500'e yakın çocuk, yüzlerce kadın, binlerce sivil halk katledildi. Binlerce bina yıkıldı. Alt yapı ağları tamamen işlemez hale getirildi.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu olarak, Hz. Ali efendimizin “haksızlıklara boyun eğenler şereflerini de kaybederler” düsturu ile, Türkiye ve yurt dışında yaşayan Aleviler olarak Filistin halkının haklı davasını desteklediğimizi açıklıyoruz.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu olarak, Filistin halkına yapılan soykırımı lanetliyoruz.

İsrail hükumetini, soykırım uygulamalarını ve Filistin halkına uyguladığı şiddete derhal son vermeye çağırıyoruz. İsrail hükumeti, Gazze'de abluka altında kalmış milyonlarca mazlum Filistinlilere insani yardım koridoru açılmasına derhal onay vermelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan, İsrail’in soykırım girişimlerini destekleyen firmalara ticaret yasağı getirilmesi ve soykırım faaliyetleri ile bağlantılı kişilere de yaptırım uygulanması beklentimizi ifade ediyoruz.

İktidar ve muhalefette bulunan tüm siyasi partilerimizi, sendikalarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı Filistin halkının haklı davasını desteklemeye ve İsrail’in sistematik kırım politikasını durdurmaya yönelik girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz."