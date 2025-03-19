Horasan Erenleri Federasyonu'ndan birliğe çağrı: "Bizim davamız mezhep değil, barış davasıdır"

Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu, Ankara'da düzenlediği iftar programında mezhep kışkırtmalarına karşı birlik mesajları verdi.

Emre Can Emre Can
Horasan Erenleri Federasyonu'ndan birliğe çağrı: "Bizim davamız mezhep değil, barış davasıdır"
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 Federasyonun Genel Başkanı Mehmet Şahin, konuşmasında milletin birliğinin önemini vurgulayarak, "Bizim davamız mezhep davası değil, bizim davamız insanlık, barış ve kardeşlik davasıdır" dedi.

Şahin, halkın farklı etnik köken ve mezheplere sahip olmasının bir sorun olmadığını belirterek, "Milletimizin hangi etnik ya da mezhepten olursa olsun biz birliğimizden yanayız" şeklinde konuştu.

İftara, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı.

Korkmazcan, Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu ve diğer benzer derneklerin, Türkiye'nin birliği için önemli bir rol oynadığını ifade ederken, Yıldırım da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti.

İftar programında ayrıca Gazze'deki mazlumlar için dualar okundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu
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