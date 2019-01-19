Ermeni soykırımı yalanına karşı Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü savunan Hrant Dink, 12 yıl önce FETÖ suikastına kurban gitti. Dink'in ölümünün yıldönümünde Vatan Partisinden önemli bir çağrı geldi.

Ermeni soykırımı yalanına karşı Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü savundu. Batı merkezlerinde üretilen soykırım yalanına karşı çıktı. 1915 olaylarının batı müdahalesi olmadan Türkiye ve Ermenistan arasında çözülmesini savundu.



Gazeteci Hrant Dink, genel yayın yönetmeni olduğu AGOS'un Şişli'deki binasında öldürüldü.



Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava hala devam ediyor. Davada Dönemin emniyet istihbarat dairesi başkanı Ramazan Akyürek ve emniyet müdür yardımcısı Ali Fuat Yılmazer de yargılanıyor. Bu isimlerin FETÖ bağlantısı ise dikkat çekiyor.



Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek Trabzon Emniyet Müdürü olduğu dönemde cinayetin azmettiricisi Erhan Tuncel'i yardımcı istihbarat elemanı yapmıştı. Eski İstanbul Valisi Erol Çakır siciline "dikkat edilmelidir" notunu düşmüştü. Cinayetten hemen önce emniyet istihbarat dairesi başkanı oldu. Cinayetteki sorumluluğu başbakanlık müfettişleri tarafından saptandı .



Dönemin Emniyet İstihbarat C Şube Müdürü FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'di. Tayyip Erdoğan imzalı başbakanlık teftiş kurulu raporunda istihbarat bilgisine rağmen Dink'i korumamakla suçlandı. Tetikçi Ogün Samast ile azmettiriciler Yasin Hayal ve Erhan Tuncel de cinayetteki önemli isimlerdi.



Süreci yakından izleyen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem de cinayeti Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Asıl planyacılarının Akyürek ve Yılmazer olduğunu vurgulayan Senem, Samast ve Tuncel'in Büyük Birlik Partisi ile bağına dikkat çekti.



Senem, Dink'in ailesine de önemli uyarılarda bulundu





ulusal.com.tr