banner961
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
ABD'den yeni Afrin açıklaması
ABD'den yeni Afrin açıklaması

Hrant Dink'in sözde dostları FETÖ'cü çetenin adını anmadı

FETÖ'cüler tarafından öldürülen Hrant Dink, 11 yıl sonra katledildiği Agos Gazetesi önünde anıldı. Düzenlenen sözde anma töreninde, Hrant Dink'i katleden FETÖ'cü çeteye değinilmedi. CHP ve HDP'li isimlerin de yer aldığı buluşmada batının soykırım yalanı dile getirildi.

Hrant Dink'in sözde dostları FETÖ'cü çetenin adını anmadı

Ermeni soykırımı yalanına karşı Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savundu. Batının soykırım dayatmasına karşı çıkan Hrant Dink, 1915 olaylarının batı müdalesi olmadan Türk ve Ermenistan halkı arasında çözülmesini savunuyordu. 

Sözde soykırım destekçilerine karşı cesurca mücadele eden Dink, işte tam da bu nedenle devlet içindeki FETÖ çetesi tarafından hedef alındı. 

FETÖ'cü kumpas çetesi Hrant Dink'i 11 yıl önce bugün çalıştığı Agos Gazetesi önünde katletti. 

Kendilerine Hrant'ın dostları diyen ama Hrant Dink'i katleden FETÖ'cü çetenin adını ağzına almayan isimler dikkatleri yine başka yöne çekti. 

CHP'nin sözde soykırım destekçisi Milletvekilleri ve parti yöneticileri ve PKK'nı siyasi uzantısı HDP'nin eski ve yeni miletvekilleri de oradaydı. HDP milletvekili Levent Tüzel de ön saflardaydı.

Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, yaptığı konuşmada devlet içindeki FETÖ'cü çeteyi değil, devleti suçladı. 

Batının fonlarıyla yürütülen sözde Ermeni soykırım yalanını da birkez daha dillendirdi Çetin. 




ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Hrant Dink #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.