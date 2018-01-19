FETÖ'cüler tarafından öldürülen Hrant Dink, 11 yıl sonra katledildiği Agos Gazetesi önünde anıldı. Düzenlenen sözde anma töreninde, Hrant Dink'i katleden FETÖ'cü çeteye değinilmedi. CHP ve HDP'li isimlerin de yer aldığı buluşmada batının soykırım yalanı dile getirildi.

Ermeni soykırımı yalanına karşı Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savundu. Batının soykırım dayatmasına karşı çıkan Hrant Dink, 1915 olaylarının batı müdalesi olmadan Türk ve Ermenistan halkı arasında çözülmesini savunuyordu.



Sözde soykırım destekçilerine karşı cesurca mücadele eden Dink, işte tam da bu nedenle devlet içindeki FETÖ çetesi tarafından hedef alındı.



FETÖ'cü kumpas çetesi Hrant Dink'i 11 yıl önce bugün çalıştığı Agos Gazetesi önünde katletti.



Kendilerine Hrant'ın dostları diyen ama Hrant Dink'i katleden FETÖ'cü çetenin adını ağzına almayan isimler dikkatleri yine başka yöne çekti.



CHP'nin sözde soykırım destekçisi Milletvekilleri ve parti yöneticileri ve PKK'nı siyasi uzantısı HDP'nin eski ve yeni miletvekilleri de oradaydı. HDP milletvekili Levent Tüzel de ön saflardaydı.



Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, yaptığı konuşmada devlet içindeki FETÖ'cü çeteyi değil, devleti suçladı.



Batının fonlarıyla yürütülen sözde Ermeni soykırım yalanını da birkez daha dillendirdi Çetin.









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