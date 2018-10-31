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HSK atama kararnamesi yayımlandı! 1958 kişinin görev yeri değişti, 126 kişi atandı

Yeni HSK Kararnaması açıklandı... Bin 958 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK atama kararnamesi yayımlandı! 1958 kişinin görev yeri değişti, 126 kişi atandı

Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcı adayları adayları arasından bin 958 kişinin görev yeri değişirken, idari yargı hakim adayı 126 kişinin de çeşitli yerlere ataması gerçekleştirildi.

 Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bin 958 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 126 idari yargı adayı, 16 Ekim'de yapılan ad çekme sonucu kapsamında HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #hakimler ve savcılar kurulu #Resmi Gazete #HSK
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