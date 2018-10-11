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HSK Başkanvekili Yılmaz: Yargıda FETÖ'nün bitmesi mümkün değil

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 'FETÖ bağlantısı' nedeniyle işlemleri hâlâ devam eden hakimler ve savcılar olduğunu belirterek, "Şunu diyemem, 'Bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten" ifadesini kullandı.

HSK Başkanvekili Yılmaz: Yargıda FETÖ'nün bitmesi mümkün değil

Yılmaz, "Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Bunlar Teftiş Kurulu'na havale edildi, onların yürüttüğü soruşturmalar var" dedi.

Kaç hakim ve savcı ile ilgili işlem yürütüldüğünün sorulması üzerine Yılmaz, şu anda tam sayı vermenin mümkün olamayacağını belirtti.Yılmaz, "Hâlâ Genel Kurul'da çalışmaları devam edenler var. Şunu diyemem, 'Bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Onlar hep değerlendiriliyor, soruşturuluyor. Sürekli çalışma var. Şimdi daha rahatız. Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor, gerekli araştırmaları, çalışmaları yapıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar, daha geniş araştırma için Teftiş Kurulu'na veriliyor. Teftiş Kurulu daha geniş bir araştırma sonunda delilleri çok ciddi bulursa Genel Kurul'a indiriyoruz, burada değerlendiriyoruz. Zaten Genel Kurul'daki iltisak ve irtibat noktasındaki yetki devam ediyor. Üç yıl boyunca devam edecek. 'Üç yıl boyunca devam edecek' demek, bu çalışmalar zaten devam ediyor demek."

Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 bine yakın hakim ve savcının ihracına karar verdiklerini söyledi.

Göreve yeni başlayacak hakimlerle ilgili de konuşan Yılmaz adli yargıda 1957, idari yargıda 126 hakim ve savcı adayının görev yerlerinin 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirleneceğini, avukatlıktan geçirilen 400 hakimin daha göreve başlayacağını bildirdi. Sputnik

Etiketler; #HSK #yılmaz #fetö #yargı
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