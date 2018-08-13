Kurul, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen bir Cumhuriyet savcısını görevden uzaklaştırdı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle bir Cumhuriyet savcısını görevden uzaklaştırdı.



HSK yetkililerinden alınan bilgiye göre, son kararnameyle Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan Keşan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Akkuş'un, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.



Bunun üzerine Akkuş, HSK İkinci Dairesince, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldı.

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