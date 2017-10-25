Abdülhamit Gül'ün adalet bakanı olması ile yargı bürokrasisinde başlayan değişim sürüyor. Son olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda 3 genel sekreter yardımcısı görevden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün geçen Temmuz ayında göreve gelmesi ile yargı bürokrasisinde başlayan değişim devam ediyor.



18 Ekim'de Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek sürpriz bir şekilde göreni bırakmış, yerine OHAL İşlerini İnceleme Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş atanmıştı. Kenan İpek ise Yargıtay üyeliğine seçilmişti.



Son değişikler ise Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda oldu. HSK Genel Sekreter yardımcıları İbrahim Pektaş, Turan Kuloğlu ve Musa Kanıcı görevden alındı.



3 ismin yerine Adalet Akademisi Daire Başkanı Mahmut Akgün, HSK Başmüfettişi Sinan Ekici ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Hukuk Daire Başkanı Ali Erdem atandı.



Genel sekreterlik görevinden alınan Musa Kanıcı ve İbrahim Pektaş'ın Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak atanacağı ifade ediliyor. Turan Kuloğlu'nun ise HSK 1'inci Dairesi'nce Yargıtay savcılığına atandığı öğrenildi.





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