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HSK kararnamesi ile yeni mahkeme kuruldu

HSK Birinci Dairesince, Ankara'da yeni bir ağır ceza mahkemesinin kurulmasına karar verildi.

HSK kararnamesi ile yeni mahkeme kuruldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından Ankara'da 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması kararlaştırıldı.

Bazı yer birinci bölge adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, HSK Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlandı.

Kararname ile Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kurulmasına karar verilirken, mahkeme başkanlığına, geçmişte terör ve örgütlü suçlara ilişkin davaları gören CMK'nin 250. maddesiyle yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapan, son olarak da Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olan Hasan Şatır getirildi.

Terör davalarını gören Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin ikinci heyet başkanlığı için ise Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi İbrahim Polat görevlendirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #HSK #kararname #mahkeme #ankara
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