HSK 2. Dairesi, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya'yı meslekten ihraç etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.



Alınan bilgiye göre, HSK 2. Dairesi, bazı hakim ve savcıların disiplin soruşturmaları nedeniyle hazırlanan müfettiş raporlarını görüştü. Daire, darbe girişiminin ardından açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya'nın meslekten ihracına karar verdi.



FETÖ'nün TSK'ya ilk tertibi

Türkiye, Ferhat Sarıkaya'nın adını, 2005'te dönemin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" ve "çete kurmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyle duydu. Sarıkaya'nın yürüttüğü bu soruşturmada, üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı da gözaltına alındı. Tutuklanan Arpalı, 13 Kasım 2005'te intihar etti, Rektör Prof. Dr. Aşkın ise yargılandığı davada beraat etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Umut Kitabevi'nin, 9 Ekim 2005'te bombalanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Dönemin Van Savcısı Sarıkaya, aynı yıl olayla ilgili "Şemdinli iddianamesi"ni hazırladı. "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek için çete kurmak" suçlamaları yer aldı.



FETÖ'nün eline geçen yeni HSYK Sarıkaya'yı mesleğe geri aldı

HSYK, Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameyi hazırlayan Van Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrasına göre 1'e karşı 6 üyenin oyuyla meslekten ihraç etti ancak Anayasa değişikliğine ilişkin 2010'da yapılan referandumla hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolu açıldı.

Referandumla yeniden şekillenen HSYK Genel Kurulu da Sarıkaya hakkındaki ihraç kararını kaldırıldı. Ferhat Sarıkaya, 2011'de mesleğe yeniden kabul edildi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı.



Darbe girişiminden sonra gelen itiraf iddianamede

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Sarıkaya, bu kez itirafçı olarak kamuoyunun gündemini meşgul etti.

Şemdinli iddianamesine Yaşar Büyükanıt'ın adını, cemaatçi hakim ve polis müdürünün isteğiyle eklediğini söyleyen Sarıkaya, "Meslekten ihracımdan sonra hakim İlhan Kaya, 'Hocaefendi böyle bir kahraman çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye kadar bakılacak, bu da size bir vasiyetimdir dediğini' söyledi. Anlattığına göre Fetullah Gülen cemaati benim bütün ihtiyaçlarımı giderecek, aileme bakacak ve benimle ilgilenecekti. Açığa alındığım dönem boyunca bütün maaşımı almış gibi mali hiçbir kaybım olmadan hayatıma devam ettim." şeklinde ifade verdi.



6 yıl sonra tekrar görevden uzaklaştırıldı

Bu itirafların ardından Sarıkaya hakkında HSYK'ya suç duyurusunda bulunuldu, meslekte kalmasının sakıncalı olacağı iddia edildi.

Suç duyurularını ele alan HSYK tarafından Sarıkaya hakkında soruşturma başlatıldı. HSYK 2. Dairesince, 24 Ağustos 2016'da hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar Sarıkaya'nın geçici olarak meslekten uzaklaştırılmasına karar verilmişti.



Adil Öksüz'ü bırakan hakimlere de ihraç

HSK 2. Dairesi ayrıca, FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'in meslekten ihracına karar verdi.

Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesi'nde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, delil yetersizliğinden reddetmiş, Öksüz 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.

Hakim Çetin Sönmez, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.