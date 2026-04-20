HSK'dan yeni atama kararnamesi: 14 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince hazırlanan yeni adli yargı kararnamesi açıklandı. Kararname doğrultusunda yargı teşkilatında görev yapan 14 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi.

GÖREV YERİ DEĞİŞEN İSİMLER

HSK tarafından duyurulan atama kararları kapsamında görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi şu şekilde:

Mehmet Yılmaz: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına

Armağan Buran: Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına

Mehmet Ali Yüce: Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına

Gökçe Demirci Yıldız: Yargıtay Tetkik Hakimliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine

Muhammet Sarı: Karaman Cumhuriyet Savcılığından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına

Doğan Çabuk: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına

Musa Talih: Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına

Canan Karaaslan: Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine

Vedat Efe: Diyarbakır Hakimliğinden Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına

Esra Nur Talih: Burdur Hakimliğinden Isparta Hakimliğine

Burak Özer: Yalvaç Cumhuriyet Savcılığından Çubuk Cumhuriyet Savcılığına

Oğuz Saylam: Bodrum Cumhuriyet Savcılığından Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına

Aslıhan Erhan: Nazilli Hakimliğinden Ankara Hakimliğine

Şerife Evleksiz: Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına