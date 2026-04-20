HSK'dan yeni atama kararnamesi: 14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından hazırlanan adli yargı kararnamesi yayımlandı. İlan edilen kararname kapsamında 14 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.
GÖREV YERİ DEĞİŞEN İSİMLER
HSK tarafından duyurulan atama kararları kapsamında görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi şu şekilde:
Mehmet Yılmaz: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına
Armağan Buran: Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına
Mehmet Ali Yüce: Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına
Gökçe Demirci Yıldız: Yargıtay Tetkik Hakimliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine
Muhammet Sarı: Karaman Cumhuriyet Savcılığından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına
Doğan Çabuk: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına
Musa Talih: Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına
Canan Karaaslan: Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine
Vedat Efe: Diyarbakır Hakimliğinden Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına
Esra Nur Talih: Burdur Hakimliğinden Isparta Hakimliğine
Burak Özer: Yalvaç Cumhuriyet Savcılığından Çubuk Cumhuriyet Savcılığına
Oğuz Saylam: Bodrum Cumhuriyet Savcılığından Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına
Aslıhan Erhan: Nazilli Hakimliğinden Ankara Hakimliğine
Şerife Evleksiz: Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına