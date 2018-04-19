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HÜDA-PAR ile Saadet Partisi Ankara'da görüşecek

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi

HÜDA-PAR ile Saadet Partisi Ankara'da görüşecek

Zekeriya Yapıcıoğlu ile Temel Karamollaoğlu Ankara'da görüşecek.

24 Haziran 2018 Pazar günü için erken seçim kararı alınmasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

Görüşmenin önümüzdeki hafta, Ankara'da gerçekleşeceği belirtildi.

Öte yandan görüşmede erken seçimin ele alınacağı öne sürüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hüda-par #Zekeriya Yapıcıoğlu #saadet partisi #Temel Karamollaoğlu
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