HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi

Zekeriya Yapıcıoğlu ile Temel Karamollaoğlu Ankara'da görüşecek.



24 Haziran 2018 Pazar günü için erken seçim kararı alınmasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.



HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.



Görüşmenin önümüzdeki hafta, Ankara'da gerçekleşeceği belirtildi.



Öte yandan görüşmede erken seçimin ele alınacağı öne sürüldü.



ulusal.com.tr