Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolundaki Mehmetçikler, halkın huzur ve güvenliğini temin etmek için yeni yıla elleri tetikte nöbet tutarak girdi.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolunda görev yapan hudut kartalı Mehmetçikler, yeni yıla elleri tetikte vatan nöbeti tutarak girdi.

Yurt içi ve yurt dışında vatan savunmasını bir an olsun bırakmayan Mehmetçik, Türkiye'nin doğusundaki Ermenistan sınırında yer alan Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolunda da sıfırın altında 23 derecede fedakarca vatan savunmasını sürdürüyor.

Şartlar ne olursa olsun kar kış demeden 24 saat boyunca görevlerinin başından ayrılmayan ve "hudut kartalları" olarak nitelendirilen askerler de kar yağışı ve soğuğa rağmen yeni yıla vatan nöbeti tutarken girmenin heyecanını yaşadı.

2019'u ailelerinden uzakta karşılamalarına rağmen vatanı savunmanın gururunu yaşayan ve halkın huzur ile güvenliği için vatan nöbetine devam eden Mehmetçikler, halka birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Piyade Yüzbaşı Aytaç Ceylan, askerlere hitaben yaptığı konuşmada Mehmetçik'in yeni yılını kutlayarak, "Yeni yılı karşıladığımız bu günde, izne gidemeyen sizlerin içinde bir burukluk olmamasını temenni ederim. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizin sayenizde huzurlu yılbaşı geçireceklerini unutmayın." dedi.

Yeni yılda görevlerinin başında olduklarını ifade eden Ceylan, "Dün bu görevi babanız yerine getirmişti yarın da kardeşleriniz çocuklarınız ifa edecektir. Ailenizi bugün mutlaka aramayı unutmayın, sevgi ve saygılarımızı iletin, hepinizin yeni yılı kutlu olsun. " diye konuştu.



"Hudutlar vatanın namusudur"

3. Hudut Taburu 2. Hudut Bölüğü Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolu 3. Hudut Mangası Tim Komutanı Berke Tomruk ise hudutta görev yapmanın önemine değinerek, "Hudutta görev yapmanın en büyük zorlukları, en küçük hatanın canına mal olmasıdır, bunun bilincinde olarak görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu anda vatan borcu ödeme sırası bizde, hudutlar vatanın namusudur. Namusumuzu korumak için her türlü zorluğa katlanırız." ifadesini kullandı.

Askerlerden Batuhan Öztürk de 2 aydır vatani görevini yerine getirdiğini belirterek, "Tüm silah arkadaşlarım gibi ben de ailemi özlüyorum ama ailemin rahat uyuyabilmesi için burada olduğumu düşününce özlemimi unutuyorum. Tüm sevdiklerime sevgi ve saygılarımı sunarım, merak etmesinler biz görevimizin başında bulunduğumuz sürece rahat olsunlar. Canımız pahasına görevimizin başındayız." şeklinde konuştu.

Piyade Uzman Çavuş Fatih Özcan ise "Hudutta görev yapmak herkese nasip olmaz, bu zorlu görevde hudutta görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

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