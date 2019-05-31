Yargı Reformu Strateji Belgesi hukukçular tarafından olumlu karşılandı. Belgenin hızlıca hayata geçirilmesinin Türk hukuk ve yargısına olan güveni artıracağı belirtildi. Uzmanlara göre, yapılacak düzenlemelerle Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi de değiştirilmeli.

9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetle özetlenen Yargı Reformu Strateji Belgesi Türk hukuk ve yargısı için olumlu karşılandı.



Hukukçular, belgede yer alan konuların yasal zemine kavuşturulması noktasında hızlı hareket edilmesi gerektiği görüşünde. İlgili düzenlemelere ilişkin ilk adım Meclis tatile girmeden atılacak.



Uzmanlara göre hukuk fakültelerinin 5 yıla çıkartılması ve avukatlık için mesleğe giriş sınavı getirilmesi savunma hakkını güçlendirecek.



Uzmanlar, hakimlerin ceza ve hukuk hakimi olarak ihtisas edilmesinin de yargılamaların niteliğini artıracağını, uzun bekleme sürelerini ise kısaltacağını söyledi.



16 Nisan referandumuyla yapılan değişikliklerle Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkemesine üye seçim yöntemi değiştirilmişti. Değişikliğe göre Cumhurbaşkanı HSK için 4, AYM için ise 12 üye atıyor. Hukukçular, yargı reformlarının hayata geçirilmesi için yapılacak düzenlemeler ile HSK ve AYM'ye üye seçim yönteminin değiştirilmesini istedi.







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