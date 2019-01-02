Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda önce bıçakladı, ardından silahla vurarak öldürdü.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23), Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okuldasilahla vurarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, bitirme tezinin danışmanlığını yapan, araştırma görevlisi Damar'ı "not tartışması" nedeniyle önce karnından ve bacağından bıçakladı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurdu.



Zanlı, olayın ardından üniversiteden otomobille kaçtı.





Ceren Damar





Ağır yaralanan Ceren Damar ise ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa süre sonra üniversiteye yakın bir bölgede yakaladı, cinayette kullanılan tabancaya el koydu.



Gözaltına alınan zanlı Hasan İsmail Hikmet, emniyete götürüldü.