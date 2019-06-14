Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi için ilk aşamada Meclis'e 15 ila 20 maddeden oluşan bir paket sunulacak. Pakette "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına" ilişkin ayrıntılar da yer alacak. Peki o sınav nasıl olacak? Mülakat yapılacak mı? Ayrıntıları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Ulusal Kanal'a anlattı. Gürkan Demir'in özel röportajı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Meclis'e gelecek ilk kanun teklifi için yürütülen çalışmaları anlattı. Strateji belgesine ilişkin Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.



Türk hukuku ve yargısı için önemli bir adım olan Yargı Reformu Strateji Belgesi 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetle özetlenmiş, 30 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanmıştı.



Belge için ise bazı yasal düzenlemeler gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu yakın bir zamanda Meclis'e sunulacak kanun teklifi için çalışmaların ilgili paydaşlar tarafından sürdürüldüğünü söyledi.



Feyzioğlu, paketin içinde yer alacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın nasıl olacağına ilişkin ayrıntıları da paylaştı.



Strateji belgesi içinde avukatlara yeşil pasaport hakkı verilmesi de yer aldı. Bazı çevreler belgenin tamamından ziyade konuyu pasaporta indirgeyerek eleştiriler yapmıştı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu o eleştirilere de yanıt verdi.



Strateji belgesindeki bazı eksikliklerin süreç içinde giderileceğini kaydeden Feyzioğlu'a göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun da yapısı yeniden şekillendirilmeli.



Öte yandan, Yargı Reformu Strateji Belgesi için Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Yargıtay Başkanı Rüştü Cirit ile de bir araya geldi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: TANSEV KARA

ulusal.com.tr