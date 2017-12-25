banner959
Kars'ta askeri araç ile TIR çarpıştı: 7 asker yaralı
Kars'ta askeri araç ile TIR çarpıştı: 7 asker yaralı
AKP'den sert açıklama
AKP'den sert açıklama
Moskova'da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Moskova'da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
AKP'den 'provokasyon' uyarısı: Dikkat
AKP'den 'provokasyon' uyarısı: Dikkat

Hukukçular uyardı: Yaşam hakkı tehlikeye atılıyor

Son yayımlanan kararnameyle, darbe ve terör eyleminin bastırılmasında görev alan sivillere yargı muafiyeti getirilmesi büyük tartışma yarattı. Hukukçular, düzenlemeye şiddetle karşı... CHP de kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Eleştirilere yanıt veren AKP ise düzenlemenin sadece 15 Temmuz gecesi ile 16 Temmuz'u kapsadığını öne sürdü

696 sayılı OHAL kararnamesindeki "Sivillere yargı muafiyeti" olarak yorumlanan madde tartışmalara neden oldu.

"RESMİ GAZETE///696 SAYILI OHAL KARARNAMESİ

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında, karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

Hukukçular, kararnamedeki bu maddenin insanları suç işlemeye teşvik ettiğini savundu, düzenlemenin iptal edilmesini istedi.

Düzenlemeye tepki gösteren CHP de kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çalacak.

Eleştirilere ve itirazlara iktidar kanadından yanıt geldi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlemenin sadece 15 Temmuz gecesi ile 16 Temmuz gününü kapsadığını, öne sürdü. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #khk #chp
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kars'ta askeri araç ile TIR çarpıştı: 7 asker yaralı
Sonraki Haber
Taşerona kadro şartları tartışılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.