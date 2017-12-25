Son yayımlanan kararnameyle, darbe ve terör eyleminin bastırılmasında görev alan sivillere yargı muafiyeti getirilmesi büyük tartışma yarattı. Hukukçular, düzenlemeye şiddetle karşı... CHP de kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Eleştirilere yanıt veren AKP ise düzenlemenin sadece 15 Temmuz gecesi ile 16 Temmuz'u kapsadığını öne sürdü

696 sayılı OHAL kararnamesindeki "Sivillere yargı muafiyeti" olarak yorumlanan madde tartışmalara neden oldu.



"RESMİ GAZETE///696 SAYILI OHAL KARARNAMESİ



15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında, karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."



Hukukçular, kararnamedeki bu maddenin insanları suç işlemeye teşvik ettiğini savundu, düzenlemenin iptal edilmesini istedi.



Düzenlemeye tepki gösteren CHP de kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çalacak.



Eleştirilere ve itirazlara iktidar kanadından yanıt geldi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlemenin sadece 15 Temmuz gecesi ile 16 Temmuz gününü kapsadığını, öne sürdü.



ulusal.com.tr