Meslek örgütlerinin isimlerinden “Türk” ve “Türkiye” ifadelerinin çıkartılması girişimine karşı hukukçular yarın Ankara'da toplanıyor. Türkiye Barolar Birliği'nin öncülüğünde yapılacak olağanüstü toplantının ana sloganı "Söz savunmanın" olacak. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki toplantıda "Türkiye, Barolar Birliği ve Barolar Türkiye’dir” denilecek.

Hükümetin, meslek örgütlerinin isimlerinden “Türk” ve “Türkiye” ifadelerinin çıkartılması girişimine karşı hukukçular yarın Ankara'da toplanıyor.



"Söz Savunmanındır" ana sloganıyla düzenlenecek olağanüstü toplantıya Türkiye Barolar Birliği öncülük edecek.



"Türkiye Barolar Birliği ve barolar Türkiye’dir” denilecek toplantıya TBB delegeleri, baro başkanları ve seçilmiş kurulları ile avukatlar katılacak.



Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda saat 13'te başlayacak toplantı öncesinde hukukçular Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkacak.



ulusal.com.tr