Hukukçular, tartışmalara neden olan 'sivillere yargı muafiyeti' düzenlemesinin yeniden ele alınması için çağrı yaptı. İlgili maddeye "Sadece 15 ve 16 Temmuz tarihlerinin kapsadığına" ilişkin hükmün açıkça yazılmasını isteyen hukukçular, tek tip kıyafet uygulamasını da eleştirdi

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Olağanüstü Hal Kararnamesi'nin 121'inci maddesindeki bu düzenlemenin "Sivillere yargı muafiyeti" olarak yorumlanmasıyla başlayan tartışma sürüyor.



Hükümet, maddeye ilişkin gelen eleştirilere düzenlemenin 15 ve 16 Temmuz'u kapsadığını öne sürerek yanıt verdi.



İktidar kanadından gelen açıklamalara dikkat çeken hukukçular, kararnamedeki maddeye "15 ve 16 Temmuz tarihlerinin kapsadığına" ilişkin açık hüküm yazılmasını istedi.



Hukukçular tek tip kıyafet uygulamasını da değerlendirdi.



Yargılamalara gölge düşürüleceğini savundular.



ulusal.com.tr