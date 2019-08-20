Bu sözlerle uyardı memurlar hükümeti… Zam oranları yükseltilmezse eylemlerin devam edeceği belirtildi.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi için 1 Ağustos'ta başlayan Toplu Sözleşme görüşmelerinin süresi 20 Ağustos'ta doldu. Ancak anlaşma sağlanamadı. Gözler Hakem Kurulu'na çevrilmişken memur alanlara indi.
Memura 2020 için yüzde 3 buçuk + 2 buçuk, 2021 yılı için ise yüzde 3+ 2 buçuk önerildi. Bu teklifi reddedilince zam oranları 2020 yılı için yüzde 4+4'e, 2021 içinse yüzde 3+3’e yükseltildi.
Hükümetin ikinci teklifini de reddeden memurlar 3'üncü öneri için yetkililere çağrı yaptı.
Ancak sürenin dolmasına rağmen 3'üncü teklif gelmeyince memurlar eylem kararı aldı. Toplu Sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon olan Memur-Sen üyeleri saat 13'te Ankara'da iş bıraktı.
Mesai bitiminde de memurlar konfederasyon öncülüğünde Çalışma Bakanlığı önünde buluştu. Memurlar Bakanlığın kapısına boş cüzdan bırakarak düşük zam oranı teklifini protesto etti. Oranların yükseltilmesi istendi.
ulusal.com.tr
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